استجابة لمطالب الأهالي.. عادل روبيع يحل أزمات قرية "الرياح" بالإسماعيلية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استجاب عادل روبيع المرشح لعضوية مجلس النواب 2020 بمحافظة الإسماعيلية، إلى مطالب شباب قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وقام بزيارة قريتهم للوقوف على مشاكلها.

 

وقام روبيع بزيارة القرية، واستمع إلى مشاكل الأهالي واستجاب لمطالبهم.

 

وجاءت نتائج جلسة المرشح لمجلس النواب مع شباب القرية مثمرة، حيث أكد على تنفيذ طلباتهم، وأعلن عن:

 

1- تمهيد طريق الرياح الرئيسي بداية من مدخل القرية وحتي المقابر.


2- 50 صندق قمامة لجعل القرية نظيفة مع التنبيه علي مجلس القرية علي المرور يوميا لتفريغ تلك الصناديق.


3- حجر في مصحات لبعض ابناء القرية الذين يريدون العلاج.


2-4 عربة كسح من يوم الاحد عند كوبري الرياح ثمن النقلة موحد 35 جنيه من الساعة العاشرة صباحا الي الثانية ظهرا.


5- 6 كاميرا في مدخل القرية ومخارجها.


6- كوبري مشاه في منطقة المعازة وعزبة الدسايقة لخدمة اهالي المنطقة.


7- تركيب كشافات ولمبات في جميع انحاء القرية.


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