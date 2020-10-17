تامر حسني يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغانيه "مبطلناش احساس"

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حقق الفنان المصري ​تامر حسني​ نجاحا كبيرا وأصبح اسمه الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تصدرت أغنيته الجديدة "​مبطلناش إحساس​"، المرتبة الخامسة في الترند، وذلك ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية "يوتيوب".



وهي من كلمات ​محمد القاياتي​، ألحان ​محمد حمزه​، توزيع ​أمين نبيل​، ميكس ​هاني محروس​، وماستر ​جلال حمداوي​.



وتقول كلمات الأغنية: "كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا" ويتابع:"بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش احساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا".