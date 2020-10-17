ماغي بو غصن تحذر متابعيها وتدعوهم لعدم الاستهتار بكورونا

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دعت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الجمهور لعدم الإستهتار ب​فيروس كورونا​ واتباع التدابير الوقائية اللازمة لمحاربته.



وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كورونا صار بيناتنا، بعائلاتنا....خطف ناس واصاب ناس....ما حدا بقا يستهتر...عدم الوقاية وحماية النفس والغير جريمة...لطفك يا رب".



الجدير ذكره ان ماغي بو غصن كانت وصفت مؤخرا الشخص الذي يتمنى الموت لغيره بدون سبب بالكائن الشيطاني، مشيرة الى ان الحقد لا يقتل الا صاحبه.



على صعيد آخر وجّهت ماغي مؤخرا التهنئة للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بمناسبة عيد ميلادها.