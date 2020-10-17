مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن هناك نتائج مبشرة بالخيرلـ أربعة لقاحات دخلت في المرحلة الثالثة للتجارب، موضحًا أن المرحلة الثالثة تكون كبيرة وتحتاج إلى التجارب على عدة أشخاص، وتدرس بعناية كبيرة أي احتمالية لأي أعراض جانبية.





وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك مصادر تؤكد إنتاج لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري، موضحًا أن هذا اللقاح عندما يُنتج لن يكون متاح بصورة تجارية كبيرة قبل منتصف عام 2021، معلقًا: "الموضوع هياخد شوية وقت".



ولفت إلى أن وضع فيروس كورونا حاليًا مختلف تمامًا عن الأشهر السابقة، موضحًا أن مصر في وضع أفضل كثيرًا مقارنة بظروف سابقة وبدول أخرى.



وأكد أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحتررازية مع بدء العام الدراسي الجديد، منوهًا بأن الموجة الأولى لم نتنهي بعد، ولكن شدة الحالات انخفضت، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والاستمرار في الوقاية بدون تهاون، لافتًا إلى أن الحالات زادت بالخارج نتيجة الانفتاح وعدم استخدام أدوات الوقاية.

