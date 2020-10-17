يعود من جديد منافسات الكالتشيو الإيطالي، اليوم السبت بدربي الغضب، الذي ينتظره جميع عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بين ميلان والإنتر.





مازال أليخاندرو جوميز، نجم فريق أتالانتا، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد أربعة أهداف، بعدما سجل هدفًا في شباك كالياري، وقد انتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين.





ويملك كل من، كريستيانو رونالدو، روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز، ثلاثة أهداف، حيث سجل الأخير هدفًا في مباراة النيراتزوري ولاتسيو.





وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل ديربي الغضب بين ميلان والإنتر كالآتي:-





1 – أليخاندرو جوميز – 4 أهداف

2 – كريستيانو رونالدو – 3 أهداف

3 – روميلو لوكاكو – 3 أهداف

4 – جالابينوف – 3 أهداف

5 – كابوتو – 3 أهداف

6 – لاوتارو مارتينيز – 3 أهداف

7 – ميرتنز – هدفين

8 – لويس موريل – هدفين

9 – سورريانو – هدفين

10 – بيلوتي – هدفين

11 – كاستروفيلي- هدفين

12 – إبراهيموفيتش – هدفين



