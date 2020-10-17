اللبنانية زينة مكي في دبي بسبب شهر العسل

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شاركت الممثلة اللبنانية ​زينة مكّي​ فيديو لمتابعيها خلال شهر العسل مع زوجها الفنان نبيل خوري.



ونشرت زينة فيديو يظهرها وهي تحلق في سماء دبي من خلال مسار انزلاقي يعتبر الأطول من نوعه في العالم على ارتفاع 170 متر في الهواء



وكتبت زينة تعليقاً على الفيديو "الجزء الأول من شهر العسل، لقد طرت، زوجي يعتبر أنني مجنونة".



وتظهر زينة في الفيديو وهي متحمسة للغاية لخوض هذه التجربة والشعور باتفاع الأدرنالين في الجسم، ولم ترد زينة أن تنتهي تلك التجربة حيث قالت حين وصلت إلى الأرض:" لماذا هذا الأمر عليه أن ينتهي!".



