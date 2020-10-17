زياد برجي يستعرض لياقته أثناء ممارسة الرياضة

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نشر الفنان اللبناني ​زياد برجي​ مجموعة من الصور الجديدة عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهر زياد وهو يمارس الرياضة في النادي الرياضي، حيث يواظب دائما على ممارسة الرياضة والمحافظة على لياقته الجسدية، ويتشارك ذلك مع متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وكتب زياد تعليقاً على الصور:"صور اليوم تحت عنوان : لو رز، منعتذر عن الصورة يلي مبين فيها الكوتش ماريو كأنو اكل ضربة شمس، بس هو اصر تنزل لتشوفوا انجازاته بعالم الرياضة...مين في يترجم العنوان بصورة؟؟".



من ناحية أخرى، يشارك برجي حالياً ببطولة مسلسل كوميدي بعنوان "نسونجي بالحلال"، يجمعه بالممثلين محمد خير الجراح ونادين الراسي وميرفا القاضي وهشام حداد وهبة نور، فكرة العمل لأسامة الحمد وسيناريو لزهير قنوع وإخراج نبيل لبس.