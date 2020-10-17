اللبنانية نورهان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تألقت الفنانة اللبنانية نورهان في حفل زفاف صديقتها المقرّبة عارضة الأزياء ​عبير الهادي​ بفستان مبهر من تصميم ​منال عجاج​.

وبدت نورهان غاية في الجمال والأناقة في فستان طويل بقصة الحورية ومرصع بشكل لافت للنظر وزيّنت إطلالتها بتاج على رأسها، كما اعتمدت تسريحة الشعر المموّج المنسدل على كتفيها واكتفت بمكياج ناعم يليق بإطلالتها الساحرة.

ولفتت الفنانة نورهان الأنظار بإطلالتها هذه، حيث انهالت عليها التعليقات المشيدة بجمالها وبجمال العروس أيضاً حيث ظهرتا متشابهتين في الصور والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الجدير ذكره أن نورهان دائما ما تلفت الأنظار في إطلالتها واعتنائها الدائم بملابسها ورشاقتها وجمالها وتحرص على جعل هذا الأمر يؤثر في كل إمرأة ليدفعها الى الإهتمام بجمالها أيضاً.

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