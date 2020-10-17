لأول مرة.. فاروق الباز يكشف سبب إطلاق اسمه على كويكب فضائي

كشف العالم المصري الكبير، سبب إطلاق اسمه على كويكب فضائي، قائلًا: "ده حاجة عيمة جدًا مكنتش منتظرها خالص لأنها جاية من الاتحاد العالمي لعلوم الفلك، وأنا مش فلكي أنا جيولوجي".



وأوضح "الباز"، خلال لقاء خاص مع برنامج "رقم وطني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يتم تسمية الكواكب وفقًا للفلكيين، معلقًا: "تكريم عظيم جدًا بالنسبة إليه".



وأشار العالم المصري الكبير، إلى أنهم قاموا بذلك أثناء العيد الخمسين لرحلة أبولو 11؛ لأنه كان أحد المساهمين في هذه الرحلة.



تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إنه متواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية محبوس في منزله، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية، معقبًا: "الإجراءات صارمة لمنع انتشار كورونا في الولايات المتحدة".



وتابع "الباز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أولياء الأمور عليهم أن يتركوا حرية الاختيار لأولدهم لاختيار المجال الدراسي الخاص بهم، مشيرًا إلى أنه كان يريد أن يدخل كلية الطب، ولكن بسبب مجموعة قام بالدراسة في كلية العلوم، وتخصص في الجيولوجيا.



ولفت إلى أن والده كان أستاذًا في الأزهر وهو من ربى الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشيرًا إلى أن والده نصحه كثيرًا بتعليم الناس، معقبًا: "لو الواحد ما علمش الناس هيبقى زيه زي الجذمة".



ووصف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، خلال تصريحات خاصة، ما يتم ترويجه بشأن أن فيروس كورونا عبارة عن مؤامرة، وأنه فيروس مصنع بأنه كلام "لبخ".



وأشار "الباز"، إلى أن ما يثار بهذا الشأن غير مبني على أساس علمي، موضحا أن فيروس كورونا فيروس طبيعي، وكل فترة من الزمن تظهر أمراض ليس للإنسان دخل فيها، ويجب أن يعمل العالم على الوصول للقاح له، مضيفا أن هناك عدة جهات تعمل بشكل جاد على الوصول إلى لقاح ضد الفيروس.



وأضاف الدكتور فاروق الباز، "أنا مبسوط أن المصريين سمعوا كلام الحكومة، والتزموا بالاجراءات الوقائية التي هي سبيل النجاة من الفيروس".



وأكد أن كل دول العالم ستهتم بالبحث العلمي عقب انتهاء أزمة كورونا، معقبا: "لازم نصحصح شوية، ونركز فالبحث العلمي ونزيد الإنفاق عليه".

