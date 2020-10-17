نيللي كريم: "كنت بزوغ من المدرسة في روسيا"





كشفت الفنانة نيللي كريم، عن طفولتها التي قضتها في روسيا ومرحلة الدراسه مع ولدتها،الروسية.





وقالت نيللي كريم، خلال لقائها في برنامج"السيرة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني، إنها قضت فترة طفولتها في روسيا، منذ كانت في عمر السادسة حتى أتمت السادسة عشر.





وأشارت إلى أت فترة بقائها في روسيا كانت تعليمية وتعلمت فيها الصبر.





وأضافت: "كنت بهرب من المدرسه وبزوغ منها في روسيا، وأروح السينما في الحصص الاختيارية وأخد الفصل كلو ونروح السينما وناكل آيس كريم، كنت أنا زعيمة العصابة".



