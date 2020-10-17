باسم مغنية يشيد بمسلسل "دفعة بيروت"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أشاد الفنان اللبناني ​باسم مغنية​ بمسلسل "​دفعة بيروت​"، مشيرا الى انه يلمّع صورة مدينة بيروت، في حين ان السياسيين اللبنانيين يشوهون ويحرقون صورتها أمام العالم.

وكتب باسم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل يسعى لتلميع صورة بيروت في العالم دفعة بيروت، وسياسيونا يحرقون صورة بيروت أمام العالم، الفن ينتصر".

الجدير ذكره ان المسلسل يُعرض تحت "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، إعتباراً من اليوم الجمعة، من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج مشترك بين "إيغيل فيلمز" و"جوي برودكشن"، ومن بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.

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