مستشار الرئيس: لقاح كورونا لن يكون متاح بشكل تجاري قبل هذا الموعد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن وضع فيروس كورونا حاليًا مختلف تمامًا عن الأشهر السابقة، موضحًا أن مصر في وضع أفضل كثيرًا مقارنة بظروف سابقة وبدول أخرى.



وأشار "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك نتائج مبشرة بالخير لـ"أربعة لقاحات"، دخلت في المرحلة الثالثة للتجارب، موضحًا أن المرحلة الثالثة تكون كبيرة وتحتاج إلى التجارب على عدة أشخاص، وتدرس بعناية كبيرة أي احتمالية لأي أعراض جانبية.



وذكر، أن هناك مصادر تؤكد إنتاج لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري، موضحًا أن هذا اللقاح عندما يُنتج لن يكون متاح بصورة تجارية كبيرة قبل منتصف عام 2021، معلقًا: "الموضوع هياخد شوية وقت".



وأكد مستشار الرئيس، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء العام الدراسي الجديد، منوهًا بأن الموجة الأولى لم تنته بعد، ولكن شدة الحالات انخفضت، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، والاستمرار في الوقاية بدون تهاون، لافتًا إلى أن الحالات زادت بالخارج نتيجة الانفتاح وعدم استخدام أدوات الوقاية.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و6099 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

