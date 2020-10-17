أحلام ترد على فتاة تتمنى منها أن تتبناها

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تمنّت احدى متابعات الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الشامسي بتبنيها، كاتبة لها: "اتمنى احلام تتبناني تعبت من اهلي، احسها ام كيوت".



وبدورها ردّت أحلام عليها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، كاتبة: "والله بدللك دلاااال بس الاهل ما يتعوضون وانا امك حطيهم على راسك".





الجدير ذكره ان أحلام كانت قد احتفلت مؤخرا بمرور 25 عاماً على إصدارها أول ألبوم غنائي لها وإنطلاق مسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات والاعمال القيّمة.