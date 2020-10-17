"فيفا" يطالب اتحاد الكرة بإجراء الانتخابات 30 نوفمبر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:12 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
محمد جمال
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أكد الإعلامي سيف زاهر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء انتخابات الجبلاية يوم 30 نوفمبر المقبل.

فيفا يطالب اتحاد الكرة بإجراء الانتخابات 30 نوفمبر

وتسائل سيف زاهر عن هوية أعضاء الجمعية العمومية الذي لهم الحق فى الانتخابات بجانب مدة المجلس الجديد عام ام 4، بجانب متي سيتم عرض اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية.

يذكر أن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعلنت منذ أيام عن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللائحة الجديدة التى سيتم إرسالها للأندية.



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