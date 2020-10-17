زين العمر يوجه رسالة شديدة اللهجة: "كلكن راسكن بينحني قدام الأرزة"

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وجّه الفنان اللبناني ​زين العمر​ رسالة لمن يعتبر نفسه أكبر من أرزة لبنان على حدّ قوله، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال: "إذا شي فريق بهالوطن مفكّر حالو أكبر من أرزة لبنان منقلًو كلكن راسكن بينحني قداًم الأرزة ويللي مفكّر حالو إنو جبينو أعلا من الأرزة أو أحلامو تغيير. هوية الأرزة منقلّو غلطان كتير، لبنان الكيان مزروع بدمنا ودم كل شهيد سقط كرمالنا تيبقى الأرز، ويبقى لبنان".



وكان زين العمر قد توجه مؤخرا بكلمات غاضبة للمسؤولين اللبنانيين، عبر صفحته :"الى زعماء التسوية على دماء الشهدا والشعب المسكين كيفكن اليوم يا زعران ايه كفكن اليوم بدي قلكن تفه يلعن صباحكن.



واختتم: كل مسؤول يشارك في التسوية على حساب اللبنانيين فهو خائن مين ما كان يكون .... انقبروا فلّو وليه انقبروا فلّو لعنة الله عليكم".