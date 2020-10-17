موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وخيتافي على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام خيتافي عبر قناة Bein Sport hd 3.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز السابع برصيد 7 نقاط أيضًا.

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