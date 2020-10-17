أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، غنه كلما مر الوقت الصورة عن 2013 تتضح أكثر، مشيرا إلى أن وثائق هيلاري كلينتون وضعت الإضاءة على دور المملكة العربية السعودية في مساندة مصر خلال هذه الفترة.







وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، كواليس زيارة الملك عبدالله لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي في الطائرة، معلقا: "المملكة العربية السعودية أتعمل معها البدع حتى لا تساند مصر، ولا تقف بجانبها.. لو مكنتش المملكة العربية سندت يمكن المشهد ده مكناش شفناه".





وأوضح أن قبل زيارة الملك عبدالله لمصر بأسبوع أرسل للرئيس عبدالفتاح السيسي مندوب خاص يكشف له المؤامرة، وانه مطلوب ألا تساعد السعودية مصر، مضيفا: "الملك عبدالله كان جاي يحكي للرئيس السيسي إيه اللي حصل"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يعلم ماذا قدمت السعودية لمصر.





وأضاف: "أنا شفت جلالة الملك عبدالله وهو يوجه كبار رجال الأعمال في السعودية بمساندة مصر، والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الملك عبدالله كان عاشقا لمصر، ويريد لها الخير.

