كارلوس عازار يعرب عن سعادته بالمشاركة في "دفعة بيروت"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
أعرب الفنان اللبناني ​كارلوس عازار​ عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "​دفعة بيروت​"، عبر حسابه الخاص بموقع تويتر.

حيث نشر الإعلان الدعائي الذي تضمن صورته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "دفعة بيروت..شرف المشاركة بهذا العمل".

وبدوره ردّ منتج العمل ​جمال سنان​ عليه بالقول: "شرفتنا يعطيكن العافية جميعاً ومبروك الانطلاقة القوية"
.
يذكر أن المسلسل يُعرض تحت "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، إعتباراً من اليوم الجمعة، من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج مشترك بين "إيغيل فيلمز" و"جوي برودكشن"، ومن بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.

أخبار تهمك

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 126 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة كبرى تضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و نصف

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

11:31 م

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

10:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي