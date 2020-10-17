كارلوس عازار يعرب عن سعادته بالمشاركة في "دفعة بيروت"

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أعرب الفنان اللبناني ​كارلوس عازار​ عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "​دفعة بيروت​"، عبر حسابه الخاص بموقع تويتر.



حيث نشر الإعلان الدعائي الذي تضمن صورته على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "دفعة بيروت..شرف المشاركة بهذا العمل".



وبدوره ردّ منتج العمل ​جمال سنان​ عليه بالقول: "شرفتنا يعطيكن العافية جميعاً ومبروك الانطلاقة القوية"

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يذكر أن المسلسل يُعرض تحت "عروض شاهد الأولى" على "شاهد VIP"، إعتباراً من اليوم الجمعة، من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي، إنتاج مشترك بين "إيغيل فيلمز" و"جوي برودكشن"، ومن بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش.