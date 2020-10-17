محمد الباز: المقاول الهارب محمد علي مصاب بعمى وطني

دشن الإعلامي محمد الباز مسابقة تهكمية لإعلاميي الإخوان في إسطنبول بعنوان: "من هو خائن إسطنبول؟ عصام تليمة أم أيمن نور أم أحمد عبدالعزيز أم حمزة زوبع، أم سامي كمال الدين، أو شخص آخر؟".





وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الناس بتوع إسطنبول تعبوا معانا، وعمالين يضربوا في بعض، ويسألوا مين بيسرب التسجيلات لمحمد الباز؟".





وأضاف ساخرا: "المسابقة مستمرة لـ3 أيام، ومن حق إعلاميي إسطنبول المشاركة فيها، واللى هيوصل للإجابة هنذيع تسجيل خاص ليه".





وفي سياق أخر، استنكر محمد الباز تصريحات المقاول الهارب محمد علي، عن الشهيد أحمد المنسي، مؤكدا أن المقاول الهارب جاسوس مصاب بعمى وطني.



