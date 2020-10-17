استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
الأجسام المستخرجة
الأجسام المستخرجة
محمد كشك
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استخرج فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي، هاتفًا محمولًا و"ولاعة" من معدة مريض في جراحة عاجلة أجريت له عقب دخوله للمستشفى بآلام شديدة بالمعدة.

كان المريض يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود أجسام غريبة في معدة المريض، وتبين أنها "ولاعة" و"موبيل"، وعدد من الأجسام الغريبة الأخرى.

أجرى الجراحة الدكتور إيهاب الدسوقي استشاري الجراحة، والدكتور محمد الباز، اختصاصي الجراحة، والنواب الدكتور إسلام ومحمد شاكر، ومحمد عبد الله، وأطباء التخدير هاني ضيف، وأكرم الحملي، وفريق التمريض.

وأكد مصدر طب، أن حالة المريض مستقرة الآن، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.
استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)
استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)
استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)
استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)

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