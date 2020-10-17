استخراج "ولاعة" و"موبايل" من بطن مريض بالدقهلية (صور)
السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:46 ص
محمد كشك
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استخرج فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي، هاتفًا محمولًا و"ولاعة" من معدة مريض في جراحة عاجلة أجريت له عقب دخوله للمستشفى بآلام شديدة بالمعدة.
كان المريض يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود أجسام غريبة في معدة المريض، وتبين أنها "ولاعة" و"موبيل"، وعدد من الأجسام الغريبة الأخرى.
أجرى الجراحة الدكتور إيهاب الدسوقي استشاري الجراحة، والدكتور محمد الباز، اختصاصي الجراحة، والنواب الدكتور إسلام ومحمد شاكر، ومحمد عبد الله، وأطباء التخدير هاني ضيف، وأكرم الحملي، وفريق التمريض.
وأكد مصدر طب، أن حالة المريض مستقرة الآن، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.
وأكد مصدر طب، أن حالة المريض مستقرة الآن، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية.
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