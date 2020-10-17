شاهد.. لماذا بكت نيللي كريم أثناء حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
نيللي كريم
نيللي كريم
شيماء حسن
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بكت الفنانة نيللي كريم، تأثرًا عند عرض تقرير عن مشوارها الفني وكيف لعبت فيه الصدفة جانبا كبيرًا فيه أثناء استضافتها مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت "كريم" في حوارها ببرنامج "السيرة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، عندما سألتها وفاء عن سبب بكاءها: "صوتك مؤثر حساس زيادة عند اللزوم، ولما شوفت شريط الحياة عدى قدامي بكل تفاصيله، أهلي والسفر والدراسة".

وأضافت: "التقرير فكرني بحاجات كتير، وصعبت عليا نفسي كنت مبسوطة وفرحانة وقتها، وفعلًا الصدف لعبت في حياتي كتير اوي".

وكانت استعدت النجمة نيللي كريم لخوض أولى تجاربها في السينما الإماراتية من خلال فيلم "الثلاثاء 12".

وتشارك نيللي في بطولة الفيلم إلى جانب النجم السوري باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستيفاني عطا لله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم، الذي يجري تصويره في دبي، حول قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد (أمل رياضية، سلمى عازفة بيانو، ونور راقصة) يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية.

وجميع أبطال العمل سيواجهون معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

الفيلم من إخراج التونسي مجدي سميري ويشهد ميلاد المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد في الإمارات.

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