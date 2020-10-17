موعد مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره قادش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وخيتافي على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة ريال مدريد أمام قادش عبر قناة Bein Sport hd 3.





ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد قادش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط أيضًا.



