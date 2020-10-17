مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 17 أكتوبر 2020.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي.
مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
مائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

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