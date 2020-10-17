إشراف قنفود: مسحة فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد جمال
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كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشان إصابة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا.

وقال إشراف قنفود في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: " مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية".

وأوضح: " مسحة فرجاني ساسي في المغرب إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس".

ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.



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قنفود فرجاني ساسي رياضة دوري أبطال افريقيا الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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