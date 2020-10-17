الكشف عن موقف ساسي من المشاركة أمام الرجاء في دوري الأبطال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس، عن موقف فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من لقاء العودة أمام الرجاء المغربي والمقرر لها يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت إشراف قنفود في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: " فرجاني ساسي سيتواجد في مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في القاهرة".

وأوضحت: "فرجاني لا يعاني من أي أعراض نهائيًا وسيلحق بمواجهة العودة والمقرر لها بعد أسبوع".

ويذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى لقاء الذهاب يوم الأحد.



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فرجاني ساسي رياضة دوري أبطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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