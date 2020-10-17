عمرو أديب منتقدا زيارة تركيا للسياحة: "ناس معندهاش تقدير" (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، توجه بعض المواطنين إلى تركيا، قائلا: "في ناس حولنا معندهاش اي تقدير للي بيجرى حوليها.. ليه بتروحوا تركيا". 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أردوغان يحصل على المال ويشتري بها سلاح يهدد به أمننا القومي، مضيفا: "احزاب المعارضة التركية بدأت توجه اللوم لأردوغان وتقوله هو إحنا ناقصين".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "يعني هى خربت.. أرض الله واسعة، اشمعنا يعني اسطنبول، إنت بتفيد الاقتصاد التركي اللي بيهاجم بلدك.. محتاجين وعي".

في سياق منفصل، قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، إن ادارة الغرف السعودية تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من جانب التجار الأتراك لوقف الدعوات من قبل المواطنين السعودين بمقاطعة بضائعهم بسبب السياسة الخارجية التى تمارسها تركيا للتدخل في الشأن العربي.

وتابع "العجلان" خلال تصريحات صحفية، أن السعودية لها علاقات سياسية وتجارية رائعة مع جميع بلدان العالم حتى مع دولة تركيا قبل تغير سياستها الخارجية في عهد رجب طيب أردوغان والتي تسعى من خلالها للهيمنة على الدول العربية ودس المكائد وهي أمور غير مقبولة.

وأضاف "العجلان"، اليوم جميع المواطنين يعرفون السياسة التى تمارسها تركيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتصالات من جانب التجار التركيون يتبرؤن من تلك السياسية، ولكن عليهم أن يتحملو تداعيات تلك السياسة مع دولتهم، قائلا" دولة تريد لنا العداء نقفل أمامها الباب نهائيا."

وأشار، أن عملية مقاطعة البضائع التركية سيكون تأثيرها اشد على الجانب التركي لأن سعودية كانت أكثر الجنسيات السياحية زيارة لتركية، كما أنها كانت تستورد منها العديد من المنتجات أكثر مما تورد لها، مشيرا إلى أن المنتجات التركية التي تم الدعوة لمقاطعتها لها بديل في السعودية.

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