وزير التعليم عن أزمة المصروفات: "معندناش وقت" (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:41 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أمنية فوزي
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تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عن أزمة مصروفات المدارس الخاصة، قائلًا: "لن أتحدث عن المصروفات الخاصة قبل 1 يناير عند إيجاد حل، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصروفات عبارة عن موضوع تعاقدي بين المدرسة وولي الأمر، معلقًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ليس لدينا وقت أو ضبطية قضائية".

وتابع: "اعفونا من هذا الأمر حتى 1 يناير"، معلقًا: "معندناش وقت للجدل، يا هنعمل قنوات ونعد أدوات تعليمية يا هنجري ورا الباص واليونيفورم"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يتم دراسته، وكل ما يريدونه هو عدم فتحه إلا بعد 1 يناير، معلقًا: "وإللي مش عاجبه مدرسة يسيبها".

رسالة طمأنة لأولياء الأمور
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد بأن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتقديم عام دراسي في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أن جميع المدارس بها غرف للعزل وأدوات التعامل مع أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها.

وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة "طبيعي نكون كلنا متوغوشين، ولكن الإجراءات والإرشادات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في تقليل كثافة الفصول وتقسيم الطلاب على فترات ستعمل بصورة كبيرة على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي".

وأضاف "اليوم قبل منتصف الليل سيتم نشر إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين تتعلق بكيفية التعامل في حالة ظهور أي حالة كورونا، وسيكون هناك فرق متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بهذه الإجراءات الاحترازية".

وتابع "هناك كتالوج كامل عند الإداريين ومديريات التعليم والصحة للتعامل مع أي ظهور أي حالة بكورونا، ونعد أشياء لم تكن موجودة من قبل ونستعد لكل السيناريوهات، وهناك محطات تلفزيونية ومجموعات تقوية ومنصات الكترونية للطلاب".

واستطرد "المسؤولية ستكون مشتركة من الجميع للحصول على نتيجة مرضية، وعلينا أن نتعاون جميعًا فهناك إرشادات للطلاب والمعلمين ونصائح لأولياء الأمور، وجداول الحضور ستتم بشكل تبادلي، ولكن السنوات الأولى من كي جي إلى 3 ابتدائي لديهم أولوية للحضور لأن هذه السنوات تحتاج إلى الاتصال المباشر بالمعلم لطبيعة هذا السن الصغير".

ومن ناحية أخرى أشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه خلال نهاية الأسبوع الأول من الدراسة سيتم تسليم التابلت لجميع طلبة الثانوية العامة، مستطردًا "هناك ثلاث محافظات هي شمال وجنوب سيناء وأسوان سيتم تسليمها التابلت مع بداية الأسبوع في حين أن باقي المحافظات تتواجد "التابلت" في مخازنها حاليًا وستكون بحوزة جميع الطلبة قبل نهاية الأسبوع".

وفي سياق متصل أكد شوقي أنه أطلق خدمة "كول سنتر" تابعة للوزارة يعمل عليها 200 فردًا على مدار اليوم للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين.

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