بعد مقاطعة المنتجات التركية في السعودية.. "أديب" يسخر من قطر (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حملة شعبية سعودية لمقاطعة البضائع التركية، موضحا أن تركيا تصدر للملكة العربية السعودية سنويا ما يقرب من 12 مليار دولار سلع.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تركيا لديهها حالة من الاندهاش بسبب مقاطعة السعودية لبضائعهم، منوها بأن هناك سلاسل تجارية كبيرة قررت ألا تتعامل مع بضائع تركية، معربا عن دهشته من تعجي تركيا من التوجه السعودي لمقاطعة البضائع التركية.





وأضاف: "انا كمواطن سعودي.. تركيا بتستهدف بلدي وقيادتي كل يوم عايزين إيه"، لافتا إلى أن التجارة التركية ترى في السعودية منقذ لهم، لافتا إلى أن رويترز أفادت أن هناك 8 من كبار التجار الأتراك بلغوا الإدارة التركية مآساتهم بسبب مقاطعة السعودية للمنتجات التركية.





وتابع، "قطر يوم ما حصل خلاف بينها وبين السعودية.. السوبر ماركت تاني يوم لم يكن به زبادي".



هذا، وقال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، إن إدارة الغرف السعودية تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من جانب التجار الأتراك لوقف الدعوات من قبل المواطنين السعودين بمقاطعة بضائعهم بسبب السياسة الخارجية التي تمارسها تركيا للتدخل في الشأن العربي.



وتابع "العجلان" خلال تصريحات صحفية، أن السعودية لها علاقات سياسية وتجارية رائعة مع جميع بلدان العالم حتى مع دولة تركيا قبل تغير سياستها الخارجية في عهد رجب طيب أردوغان والتي تسعى من خلالها للهيمنة على الدول العربية ودس المكائد وهي أمور غير مقبولة.



وأضاف "العجلان"، اليوم جميع المواطنين يعرفون السياسة التى تمارسها تركيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتصالات من جانب التجار التركيون يتبرؤن من تلك السياسية، ولكن عليهم أن يتحملو تداعيات تلك السياسة مع دولتهم، قائلا" دولة تريد لنا العداء نقفل أمامها الباب نهائيا."



وأشار، أن عملية مقاطعة البضائع التركية سيكون تأثيرها اشد على الجانب التركي لأن سعودية كانت أكثر الجنسيات السياحية زيارة لتركية، كما أنها كانت تستورد منها العديد من المنتجات أكثر مما تورد لها، مشيرا إلى أن المنتجات التركية التي تم الدعوة لمقاطعتها لها بديل في السعودية.

