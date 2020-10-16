أزمة كبرى تضرب الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يفقد الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي، أحد أهم لاعبيه في مباراة الزمالك المقرر إقامتها الأحد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء المغربي يفقد عمر بوطيب وعبد الجليل في مواجهة الزمالك

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن جمال السلامي، المدير الفني للرجاء، يعاني من غيابات دفاعية أمام الزمالك في مواجهة الزمالك، ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن الرجاء تأكد من إصابة كل من عمر بوطيب وعبد الجليل اجبيرة، بالإضافة إلى الجوكر عبد الرحيم الشاكير، وبالتالي فإنه سيلجأ للخيارات البديلة.

وتابعت الصحيفة أن الرجاء سيضع مذكور في الجبهة اليمنى، وسيعتمد على الكاميروني فابريس نغا في الجهة اليسرى.

وأتمت الصحيفة أن جمال الاسلامي سيوجه ظهيريه مدكور ونغا للحد من أجنحة الزمالك وبخاصة أشرف بنشرقي وأوباما ومحمد أوناجم.

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