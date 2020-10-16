هالاند رفض يوفنتوس من أجل بروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني كان قريبًا للغاية من الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إيرلينج هالاند رفض في اللحظات الأخيرة الإنتقال إلى صفوف السيدة العجوز في الموسم الماضي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن هالاند فضّل الإنضمام إلى الفريق الألماني لأنه سيحظى بفرصة أكبر للمشاركة بالإضافة إلى وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في يوفنتوس.





وألمح الموقع الإيطالي أن العديد من الأندية كانت ترغب في التعاقد مع هالاند بعد تألقه مع ريد بول سالزبورج النمساوي قبل أن ينتقل إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي مقابل 20 مليورو فقط.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا لعب مع بروسيا دورتموند حتى الآن 23 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 5 أهداف آخرين.



