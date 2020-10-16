بشرى سارة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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أخبر أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، زملائه بمشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل الأحمر لتلك المباراة.

مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه لن يتم مد القيد المحلى بعد يوم 4 نوفمبر كما يتردد، موضحين أنه ليس للقيد المحلى علاقة بمشاركة أحمد فتحي ظهير النادي الأهلي في نهائي أفريقيا من عدمه.

وأوضح مسؤولو الخماسية أنه لو تم مد القيد المحلى سنة لن يشارك أحمد فتحى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تخطي الأحمر فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وأوضحت الخماسية أن عقد أحمد  فتحي مع الأهلي ينتهى بنهاية بطولة الدورى، ويحق له الانتقال فى اليوم التالى لناديه الجديد "بيراميدز".

من جانبه أكد أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لزملائه أنه سيشارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الأحمر لتلك المباراة.

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