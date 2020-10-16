موسيماني يدرس مواجهة الوداد بـ 3 دفندرات





تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مواجهة الفريق الكروي الأول ضد الوداد البيضاوي المغربي، في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موسيماني يدرس الدفع بـ 3 ديفندرات في مواجهة الوداد





يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بـ3 لاعبي وسط ارتكاز.





ويفكر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في إشراك الثلاثي عمرو السولية واليو ديانج وحمدي فتحي في وسط الملعب من أجل السيطرة على منطقة صناعة اللعب في الوداد ومنع زملاء إسماعيل حداد من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



