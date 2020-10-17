شاهد.. تفاصيل بروتوكول تعاون لإقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:42 ص
لقكة من البرنامج
لقكة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "جرين تيك إيجيبت" وشركة "أوك القابضة" بهدف تأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.

وقال "بكر" في اتصال هاتفي ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية "أون" إن ثقافة فصل المخلفات تساعد على تسهيل عملية تدويرها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج كانت لها السبق في إنشاء مصانع تدوير المخلفات والتي تصل إلى 65 مصنع بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وأشار إلى أن وجود آلية لفصل النفايات من المنبع ستكون خطوة مهمة لتسهيل عمل هذه المصانع، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تقدم كل ما في وسعها من أجل تخطي أي عقبة في هذا المجال، موضحًا أن هذا التعاون مع الشركتين سيكون على مستوى نشر هذه التقنية والتمويل معًا.

بروتوكول تعاون
وكان شهد المهندس محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "جرين تيك إيجيبت" وشركة "أوك القابضة" بهدف تأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح الوزير "مرسي" أن هذا البروتوكول يأتى إستكمالاُ للتعاون القائم مع شركة "جرين تك إيجيبت " فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى 17 يوليو 2020 بهدف تطوير عدة مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية المكونة من النفايات البلدية الصلبة، وذلك من خلال إنشاء شركة لتحويل النفايات إلى مصدر لتوليد الطاقة الكهربية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا البروتوكول يساهم بشكل كبير فى إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة النفايات من خلال الشركة كوسيلة لتطوير أسلوب معالجة النفايات البلدية الصلبة والتلوث فى مصر، وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميًا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.

ومن جانبه أوضح المهندس روبرت فالك – الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة "جرين تيك إيجيبت" أن خطوه تأسيس شركة مساهمه بالتعاون مع الإنتاج الحربي يأتى فى إطار التعاون المثمر فيما بيننا لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة، مؤكدًا أن الهدف هو إقامة وتشغيل مصانع فى مواقع إستراتيجية فى جمهورية مصر العربية والتى ستعالج النفايات البلدية الصلبة إضافة إلى النفايات الأخرى الأولية وتحويلها إلى طاقة كهربية، مما سيزيد من القيمة المضافة من المخلفات.

ومن جانبهم أعرب السيد جاريث أر. براون – الرئيس التنفيذى لمجموعة شركة أوك القابضة، أن شركته ستقوم بالتمويل المالى لتأسيس الشركة المزمع تأسيسها وإستيراد المعدات والآلات وخطوط الإنتاج طبقاُ للمواصفات العالمية والتى تواكب التطور التكنولوجي بالتعاون مع شركة "جرين تيك إيجيبت "، وأضاف أن هذه الشركة ستحقق عائد إقتصادى كبير للدولة وذات بعد قومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى توليد الطاقة الكهربية من خلال تدوير المخلفات البلدية الصلبة بطرق تكنولوجية حديثه.

ومن جانبه أوضح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، أن هذا البروتوكول يأتى ضمن أهداف الوزارة لتحقيق أقصى أداء يتناسب مع دورها وأهدافها ضمن مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بالمنظومة الجديدة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بهذا المشروع.

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