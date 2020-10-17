شاهد.. تفاصيل بروتوكول تعاون لإقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية

كشف محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "جرين تيك إيجيبت" وشركة "أوك القابضة" بهدف تأسيس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية.



وقال "بكر" في اتصال هاتفي ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على فضائية "أون" إن ثقافة فصل المخلفات تساعد على تسهيل عملية تدويرها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج كانت لها السبق في إنشاء مصانع تدوير المخلفات والتي تصل إلى 65 مصنع بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارتي التنمية المحلية والبيئة.



وأشار إلى أن وجود آلية لفصل النفايات من المنبع ستكون خطوة مهمة لتسهيل عمل هذه المصانع، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تقدم كل ما في وسعها من أجل تخطي أي عقبة في هذا المجال، موضحًا أن هذا التعاون مع الشركتين سيكون على مستوى نشر هذه التقنية والتمويل معًا.



