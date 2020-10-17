الصحافة المغربية تحذر الوداد من أهم أسلحة الأهلي





تحدثت تقارير صحفية مغربية، عن خطورة عرضيات النجم الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في لقاء الوداد المرتقب بدوري أبطال أفريقيا.





الصحافة المغربية تبرز خطورة علي معلول





تحدثت صحيفة المنتخب المغربية، أن الأهلي يمتلك جبهة يسرى مميزة بقيادة الدولي التونسي علي معلول.





وحذرت الصحيفة مسؤولو الجهاز الفني للوداد من العرضيات المتقنة التي يعتمد عليها الأهلي والتي يقوم بها علي معلول بمساعدة محمد مجدي أفشة الذي يقدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



