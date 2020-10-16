جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الخامسة









تستأنف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021، غدًا السبت بإقامة 4 مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة من البطولة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي استمرت في الفترة من 7 وحتي 15 أكتوبر الجاري.





يعتلي فريق إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وأرسنال وليفربول أصحاب نفس الرصيد.





وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة:-





- إيفرتون 12 نقطة

- استون فيلا 9 نقاط

- ليستر سيتي 9 نقاط

- آرسنال 9 نقاط

- ليفربول 9 نقاط

- توتنهام هوتسبير 7 نقاط

- تشيلسي 7 نقاط

- ليدز يونايتد 7 نقاط

- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

- وست هام 6 نقاط

- ساوثهامبتون 6 نقاط

- كريستال بالاس 6 نقاط

- وولفرهامبتون 6 نقاط

- مانشستر سيتي 4 نقاط

- برايتون 3 نقاط

- مانشستر يونايتد 3 نقاط

- ويست بروميتش 1 نقطة

- بيرنلي (بدون نقاط)

- شيفيلد يونايتد (بدون نقاط)

- فولهام (بدون نقاط)