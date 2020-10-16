جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الخامسة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تستأنف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الحالي 2020 – 2021، غدًا السبت بإقامة 4 مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة من البطولة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي استمرت في الفترة من 7 وحتي 15 أكتوبر الجاري.

يعتلي فريق إيفرتون صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وأرسنال وليفربول أصحاب نفس الرصيد.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الخامسة:-

- إيفرتون 12 نقطة
- استون فيلا 9 نقاط
- ليستر سيتي 9 نقاط
- آرسنال 9 نقاط
- ليفربول 9 نقاط
- توتنهام هوتسبير 7 نقاط
- تشيلسي 7 نقاط
- ليدز يونايتد 7 نقاط
- نيوكاسل يونايتد 7 نقاط
- وست هام 6 نقاط
- ساوثهامبتون 6 نقاط
- كريستال بالاس 6 نقاط
- وولفرهامبتون 6 نقاط
- مانشستر سيتي 4 نقاط
- برايتون 3 نقاط
- مانشستر يونايتد 3 نقاط
- ويست بروميتش 1 نقطة
- بيرنلي (بدون نقاط)
- شيفيلد يونايتد (بدون نقاط)
- فولهام (بدون نقاط)

 

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