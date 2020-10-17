يوفنتوس مستعد للتخلي عن رونالدو من أجل نجم باريس سان جيرمان

السبت 17/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي يستعد لتقديم عرض فلكي من أجل الحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشارت فضائية Cuatro الإسبانية إلى أن عقد مبابي ينتهي مع النادي الفرنسي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي تجديد عقده في ظل رغبته في الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن يوفنتوس يجهز 400 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي بالإضافة إلى إدراج البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصفقة.

ونوهت الفضائية الإسبانية أنه في الصيف الماضي تفاوض خورخي مينديز مع مسئولي باريس سان جيرمان حول إمكانية انتقال الدون البرتغالي إلى باريس سان جيرمان ومع رحيل كيليان مبابي سيكون كل شيء سهل.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن مبابي سوف يصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم متجاوزاً صفقة إنتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

 
 

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