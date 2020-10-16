الغرف السعودية تكشف أول ردة فعل للتجار الأتراك بعد دعوات مقاطعة بضائعهم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:18 م
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الفجر الاقتصادي
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قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، إن ادارة الغرف  السعودية تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من جانب التجار الأتراك لوقف الدعوات من قبل المواطنين السعودين بمقاطعة بضائعهم بسبب السياسة الخارجية التى تمارسها تركيا للتدخل في الشأن العربي.

 

وتابع "العجلان" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع  الإعلامي "عمرو أديب" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن السعودية لها علاقات سياسية وتجارية رائعة مع جميع بلدان العالم حتى مع دولة تركيا قبل  تغير سياستها الخارجية في عهد رجب طيب أردوغان والتي تسعى من خلالها للهيمنة على الدول العربية ودس المكائد وهي أمور غير مقبولة.

 

وأضاف "العجلان"، اليوم جميع المواطنين يعرفون السياسة التى تمارسها تركيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتصالات من جانب التجار التركيون يتبرؤن من تلك السياسية، ولكن عليهم أن يتحملو تداعيات تلك السياسة مع دولتهم، قائلا" دولة تريد لنا العداء نقفل أمامها الباب نهائيا."


وأشار ، أن عملية مقاطعة البضائع التركية سيكون تأثيرها اشد على الجانب التركي لأن سعودية كانت أكثر الجنسيات السياحية زيارة لتركية، كما أنها كانت تستورد منها العديد من المنتجات أكثر مما تورد لها، مشيرا إلى أن المنتجات التركية التي تم الدعوة لمقاطعتها لها بديل في السعودية.

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مقاطعة البضائع التركية السعودية تقاطع البضائع التركية

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