بعثة الزمالك تجري مسحة كورونا

أجرى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري وأفراد بعثة الفريق بالمغرب مسحة كورونا بفندق إقامة البعثة بالدار البيضاء عقب تناول طعام العشاء.

وذلك بناء على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل.

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خاص لـ "الفجر الرياضي".. تفاصيل صادمة بشأن إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

تعيش جماهير نادي الزمالك حالة من القلق في الساعات القليلة الماضية بسبب الأنباء المتداولة بشأن إصابة التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وكشف مصدر مقرب من ساسي في تصريحات خاصة لموقع "الفجر الرياضي" عن تفاصيل صادمة حول أزمة اللاعب أبرزها تأكيده أنه لا يعاني من أي إصابات بفيروس كورونا.





وقال المصدر في تصريحاته: "فرجاني خضع لمسحتين أمس الخميس في تونس قبل سفره للمغرب وكانت نتيجتهما سلبية واتجه إلى المغرب وفور وصوله أخبروه أنه سيخضع لمسحة أخرى".





وتابع المصدر المقرب من ساسي: "عندما خضع ساسي لمسحة اليوم في المغرب كانت النتيجة إيجابية ومن المؤكد أن هذه النتيجة خطأ مليون بالمئة".





وأضاف : "أخبر المسئولين في المغرب ساسي أن يذهب مع الطاقم الطبي ليخضع لبعض الفحوصات والإجراءات الطبية وعندما ذهب معهم تفاجئ أنهم يقوموا بسحبه بالقوة ويخرجوه من الباب الثاني للفندق ويتم وضعه في سيارة إسعاف بمفرده".





وواصل: "لم يسأل أي فرد من مسئولي الزمالك عن ما حدث مع ساسي أو يتحدث معه، حتى أنهم لم يهتموا بأن يعرفوا ما حدث له خلال خروجه من الفندق، حيث تم تصويره داخل عربية الإسعاف مثل عملية "الإختطاف".



