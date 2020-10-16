الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحرك مسؤولو نادي الزمالك، بشكل رسمي من أجل الحصول على خدمات الدولي الفلسطيني محمود وادي، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك لضم محمود وادي

كشف مصدر مسؤول بالمصري البورسعيدي، عن دخول الزمالك في مفاوضات جادة لضم مهاجم الفريق، الدولي الفلسطيني محمود وادي، خلال فترة الانتقالات المقبلة. 

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك عرضوا ضم وادي مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى 12 مليون جنيه، ولاعبيْن.

من جانبه طلب مسؤولو النادي المصري، ضم محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عبد السلام، بجانب 15 مليون جنيه، مقابل انتقال اللاعب لصفوف الزمالك. 

الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز، قد عرضوا 20 مليون جنيه لضم وادي، على أن يتم دفع مقابل الصفقة على دفعتين، الأولى 12 مليونا مقدما، والثانية 8 ملايين.

ورفض مسؤولو المصري، الحصول على المبلغ على دفعتين، مطالبين بمقابل الصفقة دفعة واحدة، أو تأجيل 4 ملايين جنيه فقط.

وكان سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، قد نفى إتمام بيراميدز صفقة محمود وادي بشكل رسمي، مؤكدا أن الاعب الفلسطيني خانه التوفيق حينما ذكر إنتقاله إلى السماوي.

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