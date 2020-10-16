إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي ونجلاء البسيونى
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قامت الأجهزة التنفيذية بحي ثان طنطا، بإغلاق احد المطاعم التي يمتلكها اليوتيوبر الشهير على غزلان، وذلك أثناء افتتاحه الفرع.

وقال الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، إنهم فوجئوا بحفل افتتاح في دوران شارع سعيد، أحد أكبر الشوارع المهمة في طنطا، خاص بأحد المطاعم الشهيرة وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة، الى جانب وجود زحام شديد من قبل المواطنين على المطعم وهو مخالف لقرارات مجلس رئيس الوزراء بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "عيسي": على الفور تم ابلاغ الجهات الأمنية وتم اغلق المحل وتشميعه في حضور الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية، بشأن فيروس كورونا من حيث الزحام وعدم ارتداء الكمامات وعدم الالتزام بنسبة الـ 50 % حضور، وتم التحفظ على البطاقات الشخصية لـ 3 من أصحاب المحل بينهم على عزلان، وتم احالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار " رئيس حي ثان طنطا" أن المحل لم ينتهى من التراخيص الخاصة به، وكان في مرحلة استكمال اجراءات الأوراق، وأنه لن يسمح بوجود أي مخالفات بشأن عدم الالتزام بفيروس كورونا، وايضا عمل اشغالات في الشوارع واعاقة حركة المرور وسير المواطنين.
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)
إغلاق مطعم يوتيوبر شهير بسبب التزاحم أثناء الافتتاح بطنطا (صور)

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