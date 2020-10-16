وزير التعليم: العالم الدراسي الحالي سيكون الأفضل

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عودة الدراسة، قائلا إنه يجب أن نطمئن 100%، موضحًا أن العام الحالي يشهد اهتمام غير مسبوق أكثر من أي عام ماضي، وقد يكون من أفضل الأعوام عكس تخوفات البعض.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التعليم استعدت من كل النواحي للعام الجديد، وأنهم قاموا بكل أعمال الصيانة، لافتًا إلى أن الدراسة ستكون لأيام أقل، وسيكون هناك قنوات تلفزيونية للتعليم عن بعد.



وأشار إلى أنهم سيقدمون خدمة كاملة للتعليم كما لو كان ليس هناك إنترنت، وسيكون هناك مجموعات تقوية بالمدارس، و3 قنوات متخصصة لجميع المواد، وسيكون هناك تدريس كامل في التلفزيون، وعلى الإنترنت سيكون هناك 7 منصات مختلفة لمن يرغب، متابعًا: "وفرنا بدائل جديدة للتعلم بسبب فيروس كورونا".



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وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد بأن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتقديم عام دراسي في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا أن جميع المدارس بها غرف للعزل وأدوات التعامل مع أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة "طبيعي نكون كلنا متوغوشين، ولكن الإجراءات والإرشادات التي اتخذتها الوزارة والمتمثلة في تقليل كثافة الفصول وتقسيم الطلاب على فترات ستعمل بصورة كبيرة على تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي".



وأضاف "اليوم قبل منتصف الليل سيتم نشر إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين تتعلق بكيفية التعامل في حالة ظهور أي حالة كورونا، وسيكون هناك فرق متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بهذه الإجراءات الاحترازية".



وتابع "هناك كتالوج كامل عند الإداريين ومديريات التعليم والصحة للتعامل مع أي ظهور أي حالة بكورونا، ونعد أشياء لم تكن موجودة من قبل ونستعد لكل السيناريوهات، وهناك محطات تلفزيونية ومجموعات تقوية ومنصات الكترونية للطلاب".



واستطرد "المسؤولية ستكون مشتركة من الجميع للحصول على نتيجة مرضية، وعلينا أن نتعاون جميعًا فهناك إرشادات للطلاب والمعلمين ونصائح لأولياء الأمور، وجداول الحضور ستتم بشكل تبادلي، ولكن السنوات الأولى من كي جي إلى 3 ابتدائي لديهم أولوية للحضور لأن هذه السنوات تحتاج إلى الاتصال المباشر بالمعلم لطبيعة هذا السن الصغير".



ومن ناحية أخرى أشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه خلال نهاية الأسبوع الأول من الدراسة سيتم تسليم التابلت لجميع طلبة الثانوية العامة، مستطردًا "هناك ثلاث محافظات هي شمال وجنوب سيناء وأسوان سيتم تسليمها التابلت مع بداية الأسبوع في حين أن باقي المحافظات تتواجد "التابلت" في مخازنها حاليًا وستكون بحوزة جميع الطلبة قبل نهاية الأسبوع".



وفي سياق متصل أكد شوقي أنه أطلق خدمة "كول سنتر" تابعة للوزارة يعمل عليها 200 فردًا على مدار اليوم للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين.