مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الأرجنتيني ميجل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد، ينوي مفاجأة الأهلي، خلال مواجهتهما غداً في دوري أبطال أفريقيا.


ويلتقي الأهلي ومضيفه الوداد غداً السبت 17 أكتوبر، ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأشارت مصادر صحفية، أن جاموندي ينوي الدفع باللاعب الشيخ ابراهيم كومارا أساسياً خلال مواجهة الغد.

كومارا تعرض لإصابة خلال شهر أغسطس ضد نهضة بركان في الدوري المغربي، وأكدت التقارير أنه لن يلحق بلقاء الأهلي.

واستعاد جاموندي خدمات اللاعب مؤخراً، ليقترب من المشاركة أساسياً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي دوري أبطال افريقيا الوداد الاهلي

أخبار تهمك

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين

مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

منذ 43 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ ساعتين

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

بشرى سارة في الوداد قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

مدرب الوداد يتوعد الأهلي قبل موقعة نصف النهائي

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منافس الأهلي.. الوداد يستعيد نجمه قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

تعرف على تشكيل الوداد المحتمل لمواجهة الأهلي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

10:31 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي