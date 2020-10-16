مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن الأرجنتيني ميجل أنخيل جاموندي، المدير الفني لفريق الوداد، ينوي مفاجأة الأهلي، خلال مواجهتهما غداً في دوري أبطال أفريقيا.









ويلتقي الأهلي ومضيفه الوداد غداً السبت 17 أكتوبر، ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.





وأشارت مصادر صحفية، أن جاموندي ينوي الدفع باللاعب الشيخ ابراهيم كومارا أساسياً خلال مواجهة الغد.





كومارا تعرض لإصابة خلال شهر أغسطس ضد نهضة بركان في الدوري المغربي، وأكدت التقارير أنه لن يلحق بلقاء الأهلي.



