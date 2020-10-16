محمد الباز يدشن حملة لمقاطعة المنتجات التركية (فيديو)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:52 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
داليا الحسين
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دشن الإعلامي محمد الباز، حملة لمقاطعة المنتجات التركية، متابعا: "نحن لا ندعو للتخريب، ولكن عندما تكون هناك دولة برئيسها ومخابراتها تستهدف مصر، فلابد أن نقاطعها".

وقال محمد الباز في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "على الأقل يجب أن يكون هناك ضغط شعبي على هذه الدولة التي تستهدف مصر وشعبها.. أتمنى أن يشارك المصريون كلهم في هذه الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا، وأن ينفذوها على الأرض أيضا بعدم شراء هذه المنتجات".

ودعا محمد الباز الشعب المصري للاقتداء بالسعوديين في هذه المقاطعة للضغط الاقتصادي على تركيا.

وأشاد الإعلامي، بالحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، مشيرا إلى أن هذه الحملة دشنها بعض المواطنين السعوديين، وانضم لها بعض الأمراء الذين لا يتولون مناصب سياسية.

وتابع أن هذه الحملة أثرت على الاقتصاد التركي، موضحًا أن رئيس غرفة التجارة التركي، خرج بفيديو يستغيث فيه بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وفقدان 3 مليارت دولار نتيجة المقاطعة السعودية للبضائع التركية، كما أن 32 ألف جرل أعمال يواجهون خسائر فادحة.

ووجه محمد الباز تحية للشعب السعودي: "تحية من القاهرة للشعب السعودي على تدشينه هذه الحملة"، متمنيا أن يتأسى المصريين بالشعب السعويي ويقاطعوا المنتجات التركية.

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