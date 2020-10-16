شاهد.. تعليق ناري لـ"رامي رضوان" على فيديو المقاول الهارب المسيء للشهيد المنسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:52 م
الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي رامي رضوان، التصريحات الأخيرة التي خرج بها المقاول الهارب محمد علي والتي أشار فيها أنه لا فرق بين الشهيد البطل أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "هذا شخص مختل وتافه وأجوف الفكر والعقل، وما يقدمه محتوى رخيص زيه".

وأضاف "طالع بعد ما اتسك على دماغه مرتين، ظهور هذا الشخص التافه علشان يقول الكلمتين دول، لا أستبعد أن يكون له علاقة بإيميلات هيلاري كلينتون المسربة للغلوشة عليها".

وتابع "هذه الإيميلات خلقت حالة من الربكة وقلبت الدنيا داخل جماعة الإخوان، فبدأوا يعملوا أي دوشة وخلاص، وأنا مش هرد عليه لأن السفيه لا يجادل مثلما قال الإمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجيب فخير من إجابته السكوت".

وفي ذات السياق استنكر النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمقاول الهارب محمد علي، والذي يتحدث فيه عن مسلسل الاختيار والذي يناقش فيه قضية البطل الشهبد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، وتأليف باهر دويردار، وإخراج بيتر ميمي.

وأوضح المسعود، خلال البيان الصادر له، أنه لايزال الكومبارس محمد علي يواصل مسلسل الكذب والنفاق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتنفيذ أجندات خارجية تسعي إلى زعزعه وأستقرار البلاد، ويأتي ذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المضلله دون أن تنسب لاي مصدر موثوق، لافتا إلى أن مايقوم به ليس مثير للدهشه علي الإطلاق خاصة وأنه يقوم بمثل تلك الاعمال مقابل حفنه من الاموال فقط، وبالرغم من ذلك إلا أنه يجني ثمار الفشل الدائم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه هناك فرق كبير بين البطل الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، ولا يمكن لأحد أن يضعهما في مقارنه واحده، لان هناك فارق بين فالمنسي شهيد يمثل طريق الحق، وعشماوي خائن يمثل طريق الشيطان.

وطالب محمد المسعود المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى أثارة البلبة وهدم الأفكار البناءه للبلاد، كما طالب الجميع بالتكاتف يد واحده امام ممارسات الخسه.

يذكر أن العقيد الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 بشمال سيناء، استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بطولات الشهيد أحمد منسى، تجسدت في مجموعة كبيرة من الصور التي سجلت خطواته وتحركاته وسط زملائه من الضباط والجنود على أرض سيناء لتطهيرها من التكفيريين.

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