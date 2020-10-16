فيديو.. مزارعون: 30 طن حجم إنتاجية فدان القلقاس الحيوي هذا الموسم

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قال عدد من مزارعى قرية الدلاتون بالمنوفية إنهم نجحوا فى زراعة القلقاس بالنظم الحيوية، والذى حقق أعلى إنتاجية بلغت 30 طن للفدان الواحد.



وقال محمد عطية مزارع بقرية الدلاتون، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن إنتاجية الفدان المنزرع بالقلقاس باستخدام الأسمدة الكيماوية لا تتعدى 15 طن، فى حين إنتاجية الفدان المنزرع بأستخدام سماد نوفابلس الحيوى تصل من 30 الى 35 طن، لافتا الى أن وزن الثمرة الواحدة المنزرعة حيويا يصل لـ 4 كيلو جرام وأوراقها عريضة وضخمة والتى تؤثر على حجم الثمرة فى التربة حتى فى حالى تحميلها بزراعات أخرى نثل الطماطم او الذرة.



وأوضح عطية أن ثمرة القلقاس بها الكثير من الفيتامينات والمعادن، وانها تزدهر عن استخدام سماد النوفابلس الحيوى ورش مادة النوفاكير التى تحمى من الآفات والحشرات الضارة، لافتا الى انه نجح فى زراعة الطماطم والذرة والبطاطا والبطاطس.



والبرسيم بالسماد الحيوى قبل زراعته للقلقاس وأعطى إنتاجية مضاعفة لكل هذه المحاصيل بالأضافة لتقوية التربة الزراعية وعدم اجهادها، حيث يستهلك الفدان 20 شيكارة سماد كيماوى ولايستهلك سوى 4 جراكن سماد عضوى وبانتاجية مضاعفة.





