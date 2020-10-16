فيديو.. مزارعون: 30 طن حجم إنتاجية فدان القلقاس الحيوي هذا الموسم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements


قال عدد من مزارعى قرية الدلاتون بالمنوفية إنهم نجحوا فى زراعة القلقاس بالنظم الحيوية، والذى حقق أعلى إنتاجية بلغت 30 طن للفدان الواحد.

وقال محمد عطية مزارع بقرية الدلاتون، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن إنتاجية الفدان المنزرع بالقلقاس باستخدام الأسمدة الكيماوية لا تتعدى 15 طن، فى حين إنتاجية الفدان المنزرع بأستخدام سماد نوفابلس الحيوى تصل من 30 الى 35 طن، لافتا الى أن وزن الثمرة الواحدة المنزرعة حيويا يصل لـ 4 كيلو جرام وأوراقها عريضة وضخمة والتى تؤثر على حجم الثمرة فى التربة حتى فى حالى تحميلها بزراعات أخرى نثل الطماطم او الذرة.

وأوضح عطية أن ثمرة القلقاس بها الكثير من الفيتامينات والمعادن، وانها تزدهر عن استخدام سماد النوفابلس الحيوى ورش مادة النوفاكير التى تحمى من الآفات والحشرات الضارة، لافتا الى انه نجح فى زراعة الطماطم والذرة والبطاطا والبطاطس.

والبرسيم بالسماد الحيوى قبل زراعته للقلقاس وأعطى إنتاجية مضاعفة لكل هذه المحاصيل بالأضافة لتقوية التربة الزراعية وعدم اجهادها، حيث يستهلك الفدان 20 شيكارة سماد كيماوى ولايستهلك سوى 4 جراكن سماد عضوى وبانتاجية مضاعفة.


أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ ساعة

بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ أقل من ساعتين

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال

منذ 39 دقيقة

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ ساعتين

الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف»

منذ أقل من نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد

منذ ساعتين

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

10:31 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي