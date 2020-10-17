في ذكرى وفاته.. تعرف على قصة مرض عمر الحريري التي أخفته ابنته عنه وحلمه الذي تحقق

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الحريري، وهو واحدًا من أهم نجوم الوسط الفني في مصر،



اشتد المرض على عمر الحريري، في عام 2007، وذهبت ابنته "ميريت" معه إلى الطبيب ليخبرها بأنه مريض بسرطان العظام، الأمر الذي سعت جاهدة لإخفائه عن أبيها.



رفضت أن يتم علاجه بالطريق الكيماوي أو إخباره بأنه مريض، لأنه يبلغ من العمر 81 عامًا وسيموت من الصدمة إذا علم بإصابته بذلك المرض.



إنتقل للعيش مع إبنته عام 2008، وكان يأخذ مسكنات للمرض وبقي لا يعلم بمرضه لمدة 4 سنوات، إلى أن وافته المنية في الـ16 من أكتوبر عام 2011، في مستشفى الجلاء العسكري.



و رحل عمر الحريري، بعد تعرضه لحالة من الأعياء الشديد علي خشبة المسرح وهو يقدم عملًا مسرحيًا للأطفال تحت رعاية وزارة الثقافة، وبذلك يكون حقق "الحريري" حلمه بأن تنتهي حياته وهو على خشبة المسرح.



