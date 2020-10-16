عربي ودولي عربي ودولي أول تعليق لماكرون على حادث الطعن بباريس الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:38 م أمنية فوزي Advertisements Advertisements أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن حادث الطعن في ضواحي باريس ناجم عن عمل إرهابي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. أخبار تهمك موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لموقعة الوداد منذ ساعتين الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب منذ ساعة و 6 دقيقة الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي منذ حوالي 8 ساعات بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة الوداد منذ أقل من ساعتين موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى منذ حوالي 6 ساعات تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي منذ ساعة الزمالك يقدم عرضًا مميزًا لحسم صفقة «الهداف» منذ أقل من نصف ساعة وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا منذ ساعتين شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو) منذ حوالي 14 ساعة باريس ومدن فرنسية تستعد لحظر التجول لمنع تفشي كورونا منذ حوالي 8 ساعات مدرب الوداد يفاجئ الأهلي قبل موقعة نصف نهائي الأبطال منذ 43 دقيقة شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو) منذ حوالي 14 ساعة رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف منذ حوالي 9 ساعات بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة منذ يوم الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني منذ حوالي 13 ساعة