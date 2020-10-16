توتنهام ينهي صفقة نجم منتخب ويلز بفرمان من مورينيو

أتم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع جو رودون، قلب دفاع منتخب ويلز، قادما من سوانزي سيتي لمدة 5 سنوات.





وقالت وسائل إعلام بريطانية، أن توتنهام سيدفع 11 مليون جنيه إسترليني مبدئيا (14.21 مليون دولار)، للحصول على خدمات المدافع البالغ من العمر 22 عاما، وبدأ رودون مسيرته الكروية في فريق ناشئ سوانزي، قبل أن ينضم للفريق الأول ويلعب معه بانتظام، في الموسمين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى.



