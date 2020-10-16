توتنهام ينهي صفقة نجم منتخب ويلز بفرمان من مورينيو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أتم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الجمعة، إجراءات التعاقد مع جو رودون، قلب دفاع منتخب ويلز، قادما من سوانزي سيتي لمدة 5 سنوات.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، أن توتنهام سيدفع 11 مليون جنيه إسترليني مبدئيا (14.21 مليون دولار)، للحصول على خدمات المدافع البالغ من العمر 22 عاما، وبدأ رودون مسيرته الكروية في فريق ناشئ سوانزي، قبل أن ينضم للفريق الأول ويلعب معه بانتظام، في الموسمين الأخيرين بدوري الدرجة الأولى.

وشارك صاحب  23 عاما ، أساسيا في ثلالث مباريات لمنتخب ويلز الثلاث خلال الفترة الدولية، أمام إنجلترا وأيرلندا وبلغاريا، وأعجب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام،  باللاعب وابدي رغبته في تعزيز خياراته في الدفاع، بعدما تعاقد بالفعل مع مات دوهيرتي وسيرجيو ريجيلون.

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