وظائف شهر أكتوبر.. بمرتبات تصل لـ 6000 جنيه "تعرف عليها"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
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وظائف شهر أكتوبر.. بمرتبات تصل لـ 6000 جنيه "تعرف عليها"

نستمر معكم في تغطيتنا المستمرة بشأن الإعانات عن وجود وظائف شاغرة بعدد من القطاعات الخاصة لعدد من المؤهلات العالية والمتوسطة  برواتب مجزية للغاية تصل بعضها إلى 6000 ألاف جنيه شهريًا،  في إطار الدعم المستمر من الدولة بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الأهلية الغير ربحية وعدد من البنوك الخاصة والعامة لتوفير كافة الوظائف الشاغرة المتاحة لتقليل نسبة البطالة في البلاد ومن اجل مساعدة المواطنين على الحصول على فرصة وظيفة جيدة .


وظائف شاغرة


إحدى شركات تصميم المساحات الخضراء : مطلوب مؤهل  عالي هبرة لا تقل عن  5 سنوات في نفس المجال أو  مجال العقارات السن لا يزيد عن  35 عام يشترط  توفر سيارة خاصة به ، مرتب يصل إلى 6000  جنيه عدد ساعات العمل كن التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءً.

إحدى شركات بيع الأقمشة الكبرى : مطلوب بائع  ، مؤهل متوسط ، السن لا يزيد عن 35  ،   خبرة في مجال البيع والتسويق ،  مرتب شهري 2500 جنيه ،  عدد ساعات العمل  تسع ساعات.

إحدى شركات بيع الموبايلات : مؤهل عالي ، هبرة في صيانة الموبيلات ، ‘جادة للغة الإنجليزية  ،  السن 35 .

إحدى شركات تصنيع الأدوات الكتابية : مؤهل عالي ، السن 35 ،حبرة في مجال البيع بالتجزئة ، العمال من الذكور فقط ، مرتب 2000 جنيه ، عدد ساعات العمل 8 ساعات.

إحدى شركات صناعة الأجهزة الكهربائية : مؤهل عالي ، السن 35 ، مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية ،  العمل للذكور فقط ،المرتب 3200 شهريًا ، عدد ساعات العمل 9 ساعات .

إحدى شركات التلي سيلز :  مؤهل عالي ، خبرة في مجال المبيعات او التلي سيلز ، السن فوق 30 عام  ، العمل للإناث فقط لا غير  ، يشترط إجادة العمل على برنامج اكسل ، حسن المظهر ولباقة في الحوار .

وظائف شهر أكتوبر.. بمرتبات تصل لـ 6000 جنيه "تعرف عليها"

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