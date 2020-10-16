ارتفاع قوي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر

حققت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة قفزات سعرية قوية بعد صعود سعر الذهب العالمي خشية من جائحة ثانية من فيروس كورونا تنتشر بالبلاد وتؤدي إلى إغلاق اقتصادها .

وبحسب أعضاء في شعبة الذهب المصرية، فإن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بقيمة بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس الخميس

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 830 جنيها، مقابل 825 جنيهًا، أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711.4 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 948.6 جنيه، وسعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهًا.